Прошедшие в США выборы были самыми грязными за всю историю — Захарова

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Москва, 21 июня. Состоявшиеся в США президентские выборы были самыми грязными и беспринципными за всю историю этой страны. Об этом в среду заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, никогда прежде американские политики не использовали в таком масштабе фейковые новости и другие способы манипуляции общественным сознанием.

«Самая дорогая президентская кампания за всю историю США, самая грязная очевидно, самая беспринципная, мне кажется, с точки зрения использования фейковых новостей, информационных технологий, СМИ», — пояснила Захарова в эфире телеканала «Мир 24».