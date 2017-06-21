СК РФ заинтересовался избиением журналиста на месте ЧП на Ладоге

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 21 июня. Следственные органы проводят проверку размещенной в СМИ информации об избиении журналиста в Карелии, где ведутся поиски подростков с перевернувшейся на Ладожском озере лодки. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Конфликт якобы произошел из-за требования мужчины к спасателям, волонтерам и журналистам покинуть территорию его хозяйства. Когда журналист попытался выяснить причины данных требований, руководитель хозяйства ударил его кулаком в лицо», — говорится в сообщении.

В настоящее время управление СКР проводит доследственную проверку по факту нападения на журналиста, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что пятеро подростков отправились на моторной лодке на прогулку по акватории залива Импилахти. Лодка опрокинулась, подростки оказались в воде. Двое подростков смогли выбраться из воды самостоятельно. В настоящее время продолжаются поиски троих подростков.