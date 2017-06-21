Сирия сегодня: Стоун опроверг ложь о ВКС РФ, коалиция хамит и боится российских ПВО, скрытые угрозы США

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Сирия сегодня, 21 июня. Оливер Стоун и Дмитрий Песков опровергли ложь СМИ по поводу видео, показанного Владимиром Путиным о действиях ВКС РФ против боевиков ИГИЛ**. Коалиция хамит, но боится российской ПВО — в ответ на заявление Минобороны РФ о слежке за западными самолетами бельгийский генерал заявил, что РФ «надувает нос». Рекс Тиллерсон озвучил неясные угрозы в адрес России в связи со сбитым Су-22 ВВС Сирии.

Оливер Стоун о видео из Сирии, показанное Владимиром Путиным

Известный голливудский режиссер Оливер Стоун прокомментировал информацию, появившуюся в некоторых СМИ и в блогосфере, что на видеозаписи, которую ему показал президент РФ Владимир Путин, якобы зафиксирован не удар ВКС РФ по боевикам запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ), а какая-то другая военная операция.

Стоун опроверг эту информацию. «Блогеры говорят то, блогеры говорят се... Зачем бы он [Путин] стал фальсифицировать?» — цитирует слова Оливера Стоуна агентство RT.

Режиссер также подчеркнул, что Россия ведет большую работу по борьбе с боевиками ИГИЛ, в том числе с «финансовой империей» террористов.

Третья серия фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине, в которой есть обсуждаемый эпизод, будет показана в эфире Первого канала в среду, 21 июня, в 21.35.

Кремль прокомментировал запись, показанную Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в фильме Оливера Стоуна «Путин» показаны реальные кадры действий Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) в Сирии.

«Могу подтвердить — это действительно материалы нашего министерства обороны, — отметил Песков в ходе брифинга. — Это часть доклада министра обороны президенту. Некая часть была продемонстрирована президентом Оливеру Стоуну».

По поводу заявлений ряда СМИ, что на видеозаписи якобы запечатлены действия не российской, а американской авиации, Песков прокомментировал так: «Эти высказывания неверны».

Коалиция хамит, но боится российской ПВО

Представитель бельгийского военного командования в возглавляемой США коалиции в хамской манере прокомментировал заявление Минобороны РФ по поводу дальнейших действий российских ПВО в Сирии. При этом бельгийский генерал признал, что самолетам коалиции стоит опасаться средств российской противовоздушной обороны, размещенных в Сирии по просьбе президента Башара Асада.

Бельгийские истребители F-16 участвуют в операции возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Как заявил в эфире телеканала RTL командующий ВВС Бельгии генерал-майор Фредерик Вансина, Россия своим заявлением, что силы российских ПВО будут сопровождать самолеты коалиции в Сирии, «немного задрала нос», сообщает РИА Новости.

«Они немного надули нос, заявляя, что все воздушные объекты коалиции к западу от Евфрата будут взяты на прицел, — сказал Вансина, комментируя соответствующее заявление Минобороны РФ. — Держать самолет на прицеле — это агрессивное враждебное действие. В принципе, самолеты должны реагировать на это как на нападение».

При этом генерал подчеркнул, что бельгийские военные с большим уважением относятся к российской ПВО.

«У русских очень эффективные радары и ракеты, поэтому, когда нам придется действовать в районе их ПВО, нам нужно очень хорошо проанализировать угрозу», — заявил Вансина.

Ранее в ответ на уничтожение в провинции Ракка истребителя Су-22 сирийских ВВС Минобороны РФ заявило, что в районах Сирии, где действуют ВКС РФ, российская ПВО будет брать на прицел любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотники международной коалиции.

Тиллерсон озвучил неясные угрозы

В Вашингтоне обсуждают возможный ответ на «последние действия России в Сирии». Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

При этом «отвечать» США собираются все на тот же инцидент со сбитым истребителем Су-22 ВВС Сирии, который якобы бомбил отряды курдов из альянса оппозиционных Башару Асаду Сирийских демократических сил (SDF). Заявление Дамаска, что Су-22 наносил удары по боевикам ИГИЛ, в Вашингтоне, похоже, не услышали.

С кем именно госсекретарь США обсуждал «ответ» России, и в чем именно этот ответ будет выражаться, Тиллерсон предпочел не конкретизировать.

Напомним, официальный Дамаск расценивает действия в Сирии коалиции во главе с США как прямую агрессию и интервенцию, поскольку международные силы ведут боевые действия без соответствующего мандата Совета Безопасности ООН и без разрешения законного правительства Башара Асада.

* Организация запрещена на территории РФ.