Архитектура и нейропсихология: дома будущего вылечат людей от депрессии

В Избранное

Скопировать

Дома и микрорайоны, положительно влияющие на психическое здоровье граждан, — новая инициатива, над которой задумались ведущие мировые ученые, архитекторы и инженеры. Как показал ряд исследований, люди чаще впадают в депрессию при виде монотонных и многоэтажных «спальников». Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

«Туманный Альбион» собрал лучшие западные умы современности на конференции Conscious Cities Conference No. 2, которая состоялась в Лондоне 3 мая. Мероприятие было посвящено «сознательности городов», а если точнее — совмещению строительства и обустройства городов с нейропсихологией. Архитекторы, дизайнеры, инженеры, неврологи и психологи обсуждали, как сделать районы современных мегаполисов лучше, учитывая знания о человеческом поведении и мозге. Журналист Майкл Болд по итогам конференции написал статью, в которой затронул проблемы современных архитектурных сооружений и их влияния на душевное состояние людей.

Как отмечается в опубликованном BBC Future материале, «теперь мы знаем, например, что здания и города могут влиять на наше настроение и благополучие, а специализированные клетки в области гиппокампа нашего мозга настроены на геометрию и расположение пространств, в которых мы живем».

По его словам, планировщики городов редко задумываются о том, как их творения из камня, бетона и стекла повлияют на тонкую душевную организацию населения. Чаще всего специалисты обращают внимание на такие важные для физического здоровья человека вещи, как загрязнение воздуха, уровень шума и расстояния между зданиями. Согласно данным многочисленных исследований британских, американских и канадских психологов, внешний вид места, в котом мы живем или находимся в какой-то момент времени сильно влияет на психическое состояние человека. Психолог из канадского университета Уотерлу Колин Эллард собрал группу людей, которые по его просьбе сначала прогуливались по живописному центру Нью-Йорка, а затем привел их через улицы с интенсивным движением к огромному супермаркету «с фасадом из непрозрачного стекла». Эллард отметил, что чем дальше группа удалялась от зеленых парков, тем нервознее становились участники эксперимента.

«Это закономерность восприятия. Есть такое понятие, как агрессивный пейзаж или агрессивная архитектура, когда дом — это сплошные окна без каких-либо рельефных деталей. Это очень плохо и утомительно для мозга. Глаза бегают по одним и тем же ничем не примечательным деталям, — комментирует для ФАН доктор биологических наук, психофизиолог, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ Александр Каплан. — Разумеется, человек не может впасть в депрессию просто потому, что он приехал в спальный микрорайон, который визуально ему не понравился. Но такие серые и квадратные «пейзажи» из камня все-таки оказывают негативный эффект на людей, однако он крайне незначителен на фоне уже имеющихся у каждого человека проблем».

Александр Каплан при этом считает, что при разработке плана любого нового спального микрорайона проектировщики все же должны учитывать закономерности восприятия человека и ориентироваться на природу конкретного участка под застройку.

Если проводить параллели между счастливым и нервным населением, то достаточно включить любой снятый на Западе фильм, где солнечный «одноэтажный» пригород олицетворяет умиротворенность и благополучие его обитателей, а плотная городская застройка — бешеный ритм и криминал. В середине 1950-х годов автор проекта Всемирного торгового центра в Нью-Йорке Минору Ямасаки взялся за проектировку жилого комплекса Пруитт-Айгоу в Сент-Луисе, штат Миссури. Изначально предполагалось, что тридцать три 11-этажных здания станут символом послевоенного обновления Америки, где поселятся семьи среднего класса, однако на практике получилось, что масштабный жилой микрорайон стал самым провальным проектом в истории застройки Соединенных Штатов.

Жилой комплекс на 2870 квартир обошелся казначейству США в 36 миллионов долларов. Дома были оборудованы комнатами для стирки, общественными комнатами и мусоропроводами. Но квартиры были крошечными, лифты останавливались только на первом, четвертом, седьмом и десятом этажах (именно там находились общественные помещения), а во всех 11 зданиях отсутствовало централизованное кондиционирование воздуха. Через несколько лет после заселения, район превратился в гетто с таким уровнем преступности, что ни работники коммунальных и аварийных служб, ни полиция не решались выезжать в Пруитт-Айгоу на вызовы. Содержание района обходилось правительству в круглую сумму, поэтому было решено в три раза увеличить арендную плату для жителей. Из-за отсутствия денег, у квартирантов образовались долги, которые впоследствии привели к коммунальной катастрофе — прорыву канализации в одном из домов. Комплекс не простоял и 20 лет — в 1970-м федеральное правительство приняло решение расселить жителей, а здания одно за другим были взорваны, после чего площадку расчистили. Разумеется, не стоит винить архитектора, разработавшего проект типового многоэтажного микрорайона. Свою роль сыграло множество факторов, включая экономику страны того периода. Однако исследования зарубежных психологов показали, что большинство подобных Пруитт-Айгоу проектов XX века, которые есть в каждой стране, включая Россию и постсоветское пространство, усиливали в жильцах чувство изоляции и уже имеющуюся депрессию.

Но современные тенденции архитектуры таковы, что проектировщики зданий в разных городах и странах все же стараются создавать дома и микрорайоны, в которых людям будет комфортно, дополняя свои проекты цветными элементами, граффити, зелеными зонами и яркими детскими площадками и спортзонами. Ведь приходя домой, или гуляя во дворе с ребенком, человек должен отдыхать от проблем, а не наживать новые.