Муж певицы Жасмин получил 7,5 года тюрьмы за хищение денежных средств

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Кишинев, 21 июня. Известный молдавский бизнесмен Илан Шор, супруг певицы Жасмин, приговорен судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы.

Бизнесмен обвиняется в причастности к краже денежных средств из трех молдавских банков на общую сумму в 700 миллионов долларов. Шор был председателем Совета директоров Bаncа de Economii и одним из основных акционеров этого банка, а также двух других, Banca Sociala и Unibank.

По данным следствия, в 2014 году из трех молдавских банков за рубеж незаконно было выведено около одного миллиарда евро, что составляет более 20% ВВП Молдавии.

В марте нынешнего года Центробанк России сообщил о пресечении использования схемы по выводу денежных средств из России через молдавские банки в 2014 году.