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Политика
НАТО отметила профессионализм российских пилотов во время инцидента над Балтикой
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НАТО отметила профессионализм российских пилотов во время инцидента над Балтикой

19:10  21 Июня 2017
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НАТО отметила профессионализм российских пилотов во время инцидента над Балтикой

Брюссель, 21 июня. НАТО назвала профессиональными и безопасными действия российских пилотов во время инцидента, который произошел в небе над Балтикой. Об этом заявил представитель Североатлантического альянса.

Он подтвердил, что в среду истребители НАТО сопровождали три российских военных самолета, которые якобы не отвечали на запросы диспетчеров.

«Мы оцениваем поведение российских пилотов как безопасное и профессиональное», — отметил представитель военного блока.

Ранее сообщалось, что истребитель НАТО дважды за день сопровождал самолет министра обороны России Сергея Шойгу во время его поездки в Калининград.

Геннадий Плющев
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