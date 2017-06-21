НАТО отметила профессионализм российских пилотов во время инцидента над Балтикой

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Брюссель, 21 июня. НАТО назвала профессиональными и безопасными действия российских пилотов во время инцидента, который произошел в небе над Балтикой. Об этом заявил представитель Североатлантического альянса.

Он подтвердил, что в среду истребители НАТО сопровождали три российских военных самолета, которые якобы не отвечали на запросы диспетчеров.

«Мы оцениваем поведение российских пилотов как безопасное и профессиональное», — отметил представитель военного блока.

Ранее сообщалось, что истребитель НАТО дважды за день сопровождал самолет министра обороны России Сергея Шойгу во время его поездки в Калининград.