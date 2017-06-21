Видео нападения мусорного бака на автомобиль в Петербурге попало в Сеть

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Санкт-Петербург, 21 июня. Мусорный бак пересек дорогу и врезался в припаркованный у тротуара автомобиль в Петербурге. Произошедшее попало на видео.

По словам опубликовавшего видео автора, инцидент произошел на Почтамтской улице в Петербурге. Мусорный контейнер на колесиках сорвался с места, вероятно, из-за порывов ветра и пересек проезжую часть.

Преградой его движению оказался припаркованный у обочины автомобиль, который он несколько раз ударил в бампер. На помощь водителю поспешила девушка, которая оттащила буйный бак от транспорта, передает «Подмосковье 360».

Ранее сообщалось, что большегрузная фура во Владивостоке протаранила два припаркованных легковых автомобиля.