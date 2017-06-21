Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Видео нападения мусорного бака на автомобиль в Петербурге попало в Сеть
Triangle Created with Sketch.

Видео нападения мусорного бака на автомобиль в Петербурге попало в Сеть

19:13  21 Июня 2017
248

Видео нападения мусорного бака на автомобиль в Петербурге попало в Сеть

Санкт-Петербург, 21 июня. Мусорный бак пересек дорогу и врезался в припаркованный у тротуара автомобиль в Петербурге. Произошедшее попало на видео.

По словам опубликовавшего видео автора, инцидент произошел на Почтамтской улице в Петербурге. Мусорный контейнер на колесиках сорвался с места, вероятно, из-за порывов ветра и пересек проезжую часть.

Преградой его движению оказался припаркованный у обочины автомобиль, который он несколько раз ударил в бампер. На помощь водителю поспешила девушка, которая оттащила буйный бак от транспорта, передает «Подмосковье 360».

Ранее сообщалось, что большегрузная фура во Владивостоке протаранила два припаркованных легковых автомобиля. 

Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть