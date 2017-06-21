Алексиевич назвала провокацией публикацию интервью про отношение к убийцам Бузины

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Москва, 21 июня. Белорусская писательница Светлана Алексиевич назвала провокацией публикацию интервью, в котором она выразила понимание убийц украинского журналиста Олеся Бузины.

Алексиевич отметила, что интервью было опубликовано без ее разрешения.

«Это чистой воды провокация, — констатировала она в эфире радиостанции «Говорит Москва». — Я потребовала, чтобы они дали полностью разговор, потому что они препарировали его по-своему».

Она подчеркнула, что не принимает убийство ни Бузины, ни Павла Шеремета.

«Я понимаю, что происходит там (на Украине. — Прим. ФАН), — пояснила она. — Как если бы я писала об этом, я бы писала, как силы сталкиваются с разных сторон».

В мае этого года появилась новость о о смерти советской и белорусской писательницы Светланы Алексиевич, которая оказался фейком.