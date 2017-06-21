Истребители НАТО снова сопроводили самолет Шойгу по дороге из Калининграда

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Москва, 21 июня. Истребители НАТО вновь сопровождали самолет министра обороны России Сергея Шойгу в небе над Балтикой. Инцидент произошел, когда глава Минобороны РФ возвращался из Калининграда.

Как сообщает корреспондент ТАСС, несколько истребителей НАТО составили эскорт самолету Шойгу, держась на почтительном расстоянии и не пытаясь приблизиться. Аналогичные действия натовские самолеты предпринимали в тот момент, когда министр направлялся в Калининград. Сопровождавший правительственный борт Су-27 приблизился к натовскому F-16 и слегка качнулся, продемонстрировав свое вооружение, после чего самолет альянса удалился.