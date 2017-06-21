Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Истребители НАТО снова сопроводили самолет Шойгу по дороге из Калининграда
Triangle Created with Sketch.

Истребители НАТО снова сопроводили самолет Шойгу по дороге из Калининграда

18:54  21 Июня 2017
623

Истребители НАТО снова сопроводили самолет Шойгу по дороге из Калининграда

Москва, 21 июня. Истребители НАТО вновь сопровождали самолет министра обороны России Сергея Шойгу в небе над Балтикой. Инцидент произошел, когда глава Минобороны РФ возвращался из Калининграда.

Как сообщает корреспондент ТАСС, несколько истребителей НАТО составили эскорт самолету Шойгу, держась на почтительном расстоянии и не пытаясь приблизиться. Аналогичные действия натовские самолеты предпринимали в тот момент, когда министр направлялся в Калининград. Сопровождавший правительственный борт Су-27 приблизился к натовскому F-16 и слегка качнулся, продемонстрировав свое вооружение, после чего самолет альянса удалился.

#шойгу
Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть