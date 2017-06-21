Путин и Темер проведут до конца года еще две рабочих встречи

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Москва, 21 июня. Президенты России и Бразилии проведут до конца текущего года еще две рабочих встречи. Об этом заявил президент Бразилии Мишел Темер.

«Нынешняя встреча в Москве стала уже третьей или четвертой нашей официальной встречей с Владимиром Путиным. В ближайшее время нам предстоит встреча в Гамбурге на полях саммита G20, а также встреча в формате БРИКС в Китае», — пояснил Темер в интервью ТАСС.

Он также добавил, что рабочие встречи с Владимиром Путиным в рамках этих мероприятий будут способствовать углублению отношений между Бразилией и Россией.

Напомним, в Кремле проходят переговоры Владимира Путина с президентом Бразилии Мешелом Темером, который находится в России с официальным визитом.