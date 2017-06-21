Москва отменила консультации с США после расширения санкций — МИД РФ

В Избранное

Скопировать

Москва, 21 июня. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не будет продолжать консультации с США по проблемам в отношениях после расширения санкций, сообщается на сайте российского дипведомства.

Накануне Вашингтон расширил антироссийские санкции, в МИД РФ прокомментировали данную меру, отметив, что это повлияет на двусторонние отношения. Известно, что на 23 июня в Петербурге была намечена встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном, однако «обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога». В целом, данная ситуация поставила взаимодействие Москвы и Вашингтона в крайне сложное положение.