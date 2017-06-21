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Политика
Москва отменила консультации с США после расширения санкций — МИД РФ
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Москва отменила консультации с США после расширения санкций — МИД РФ

18:34  21 Июня 2017  /обновлено: 18:34  21 Июня 2017
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Москва отменила консультации с США после расширения санкций — МИД РФ

Москва, 21 июня. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не будет продолжать консультации с США по проблемам в отношениях после расширения санкций, сообщается на сайте российского дипведомства.

Накануне Вашингтон расширил антироссийские санкции, в МИД РФ прокомментировали данную меру, отметив, что это повлияет на двусторонние отношения. Известно, что на 23 июня в Петербурге была намечена встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном, однако «обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога». В целом, данная ситуация поставила взаимодействие Москвы и Вашингтона в крайне сложное положение.

 

Ирина Селезнева
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