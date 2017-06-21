Мосул: иракские военные закрепились в 100 метрах от соборной мечети ан-Нури

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Багдад, 21 июня. Иракские военные закрепились в 100 метрах от главной мечети Мосула ан-Нури, где в 2014 году публично выступил главарь группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник.

Соборная мечеть ан-Нури находится в старой части города на западе Мосула, где продолжаются активные боевые действия. В июле 2014 года аль-Багдади произнес в мечети речь, в которой провозгласил создание международного «халифата и объявил себя его главой.

Мосул был захвачен террористами ИГИЛ в июне 2014 года. Осенью в 2016 году началась операция по освобождению города. Через несколько недель наступление было приостановлено из-за большого количества смертников и снайперов ИГ* в черте города застройке, однако в декабре войска возобновили операцию. В январе 2017 года власти Ирака заявили об освобождении восточной части Мосула.

* Организация запрещена на территории РФ.