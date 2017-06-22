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Курды обратились к племенам Ниневии с призывом вместе остановить ИГИЛ
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Курды обратились к племенам Ниневии с призывом вместе остановить ИГИЛ

10:30  22 Июня 2017
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Курды обратились к племенам Ниневии с призывом вместе остановить ИГИЛ

Эрбиль, 22 июня. В столице Иракского Курдистана состоялся семинар для представителей арабских племен провинции Ниневия.

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани провел для представителей провинции Ниневия и города Махмур семинар по наиболее актуальным темам для региона. Барзани отметил, что если факторы, которые привели к образованию террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) не будут устранены, то «Халифат» снова проявит себя в новых формах.

Курды обратились к племенам Ниневии с призывом вместе остановить ИГИЛ

Именно поэтому лидеры региона должны совместно устранить все причины, способствующие возникновению террористических формирований. Президент Курдистана отметил, что одним из методов борьбы с исламистами является объединение и ликвидация вакуума власти, который сразу заполняется джихадистами. Помочь в противостоянии такому процессу может референдум по независимости Курдистана, подчеркнул Барзани.

* Организация запрещена на территории РФ.

#игил #курды #масуд барзани #курдистан
Алексей Громов
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