Курды обратились к племенам Ниневии с призывом вместе остановить ИГИЛ

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Эрбиль, 22 июня. В столице Иракского Курдистана состоялся семинар для представителей арабских племен провинции Ниневия.

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани провел для представителей провинции Ниневия и города Махмур семинар по наиболее актуальным темам для региона. Барзани отметил, что если факторы, которые привели к образованию террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) не будут устранены, то «Халифат» снова проявит себя в новых формах.

Именно поэтому лидеры региона должны совместно устранить все причины, способствующие возникновению террористических формирований. Президент Курдистана отметил, что одним из методов борьбы с исламистами является объединение и ликвидация вакуума власти, который сразу заполняется джихадистами. Помочь в противостоянии такому процессу может референдум по независимости Курдистана, подчеркнул Барзани.

* Организация запрещена на территории РФ.