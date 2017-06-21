Школа горячей и холодной войны: сослуживец рассказал о жизни основателя «Вымпела»

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На 92-м году жизни скончался бывший начальник нелегальной разведки КГБ, основатель спецподразделения «Вымпел» генерал-майор Юрий Дроздов. Среди знавших его людей Юрий Иванович был поистине легендарной фигурой.

Краткий очерк жизни Юрия Дроздова Федеральному агентству новостей предоставил его бывший сослуживец, ветеран «Вымпела» полковник разведки Лев Корольков.

Из Берлина в Кабул

Разумеется, не все страницы биографии основателя «Вымпела» могут стать достояниям общественности. Тем не менее даже видимая вершина этого айсберга впечатляет.

«Офицером-артиллеристом Дроздов прошел последний год Великой Отечественной войны и уже после этого был рекрутирован в органы госбезопасности. Он принимал участие в спецоперациях по всему миру, в том числе в таких крупных странах, как США и Китай. Как руководитель советских разведчиков он был одной из крупнейших фигур», — отметил Корольков.

Случилось легендарному разведчику побывать и в Афганистане. Именно там Лев Корольков имел возможность работать с Юрием Дроздовым наиболее плотно.

«Конечно, впервые мы пересеклись с Дроздовым еще до начала афганских событий. Но тогда мы были людьми, что называется, совсем разных весовых категорий. Я — рядовым сотрудником, он — руководителем отдела нелегальной разведки, — рассказывает Корольков. — А вот в Афганистане мы смогли сработаться уже гораздо ближе. Я был в Афганистане за старшего на так называемой вилле № 2. Там базировались офицеры специального резерва, которые потом составили костяк группы, бравшей штурмом спецобъекты в Кабуле, начиная от дворца Амина. Дроздов руководил этой группой вместе с нынешним руководителем Совета ветеранов Службы внешней разведки РФ Александром Титовичем Голубевым».

Дривс Юрген, Рудольф Абель

Впрочем, самая известная операция, в которой участвовал Юрий Дроздов, — это даже не штурм дворца Амина, а обмен советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса. Обмен произошел 10 февраля 1962 года на Глиникском мосту между Западным Берлином и Потсдамом. Будущий глава нелегальной разведки КГБ участвовал в операции под псевдонимом доктор Дривс Юрген. Согласно анекдоту, который сам покойный рассказал в одном из своих последних интервью, он увидел это имя на железной ограде полуразрушенного дома в Западном Берлине и решил сделать его своим.

Сейчас, подчеркивает Лев Корольков, эта история считается хрестоматийной шпионской операцией. Более того, обмен Абеля на Пауэрса даже стал источником вдохновения для авторов приключенческого жанра.

«Недаром в США даже сняли фильм по мотивам тех событий — «Люди на мосту». В любом случае, в реальности это была очень сложная операция, требовавшая долгой подготовки. В карьере Юрия Ивановича было множество подобных операций. Из-за соображений госбезопасности они до сих пор не могут быть рассекречены. Может быть, не будут рассекречены еще долгое время», — добавляет бывший разведчик.

«Потому, опираясь на опыт общения с ним, я могу сказать, что Юрий Иванович был руководителем спецслужб, равного которому нет до сих пор. Может быть, дело в возрасте. Дроздов прошел такую школу жизни, которую не проходил, да и не мог пройти, ни один из нынешних разведчиков», — суммирует свою точку зрения Корольков.

Школа горячей и холодной войны

На пост руководителя отдела нелегальной разведки не мог попасть человек, который не обладал бы высокими профессиональными и моральными качествами. «Юрий Дроздов всегда был принципиальным, твердым, но очень корректным человеком, а потому пользовался уважением всех, с кем он работал: от рядовых сотрудников до представителей руководящего звена. Он также обладал огромной эрудицией. Эта эрудиция была видна и в его деятельности после выхода в отставку. Аналитическое агентство НАМАКОН, которым он руководил, выпустило множество прекрасных книг», — резюмирует полковник Корольков.