Путин поздравил Royal Dutch Shell, отметившую 125-летие на российском рынке

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Москва, 21 июня. Президент России Владимир Путин поздравил исполнительного директора нидерландско-британской компании Royal Dutch Shell Бена ван Бердена со 125-летием присутствия предприятия на российском рынке.

«Хотел бы поздравить вас со 125-летием работы вашей компании в России. Теперь компания представлена в России очень широко, и мы имеем очень хорошие перспективы и большие планы», — отметил глава государства на встрече с менеджером.

Ван Берден в ответ подчеркнул, что успех Royal Dutch Shell был бы невозможен без содействия со стороны российских властей. Напомним, что в России компания Shell начала работать в 1892 году, когда отправила оттуда танкер с керосином в Сингапур и Багкок.