Сирия идет на Акербат: сирийская армия переправляет силы для снятия угрозы с газовых полей Пальмиры

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Сирийская армия копит силы для наступления, которое должно положить исход пребыванию террористов запрещенной группировки «Исламское государство» (ИГ*) в центральной Сирии. Как сообщают источники, третья бригада 5-го штурмового корпуса в рамках подготовки к масштабному наступлению на боевиков ИГ перебрасывает свои силы из Алеппо в восточную часть провинции Хама.

Сейчас сирийская армия собирается в районе города Итрия - ключевого участка «дороги жизни» на Алеппо. Сирийской армии предстоит рассечь территорию, подконтрольную ИГ в районе города Акербат, пройдя от Итрии к газовому полю Аш-Шаир к северо-западу от Пальмиры. Это наступление сможет ликвидировать угрозу атак террористов, которые атакуют газовые месторождения Пальмиры и угрожаю трассе на Алеппо.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) еще раз подтвердил, что переброс подкрепления для уничтожения форпоста террористов в Акербате напрашивался давно:

«Наступление началось еще в мае и развивалось с переменным успехом. Сирийская армия понесла большие потери, боевики достаточно грамотно оборонялись, и было видно, что без привлечения дополнительных резервов достичь оперативных целей не получится».

Эксперт обращает внимание, что после освобождения Акербата сирийская армия сможет продолжить продвижение в восточные районы Сирии, объединившись с войсками, действующими к юго-западу от Пальмиры. Это глобальные стратегические задачи, к которым можно будет приступить только после оттеснения боевиков в восточной части провинции Хама.

«Не могу сказать, что 5-й штурмовой корпус — какое-то элитное подразделение Сирийской Арабской Армии. Однако там есть определенный процент ветеранов и значительное количество разнообразной техники: от тачанок до танков. В плане повышения численности живой силы и техники они безусловно там нужны».

Наш собеседник отмечает, что сейчас настал наиболее удачный момент для взятия Акербата. После того, как проправительственные силы во главе с отрядами «Силы Тигра» закрепились на юге провинция Ракка, Акербат оказался последней крупной точкой, где ИГ может оказать достаточно серьезное сопротивление

«Развал фронта фронта боевиков к югу от Евфрата позволил скоординировать операции тех сил, которые действуют в этом районе с операцией тех сил, которые наступают в восточной Хаме. В отсутствии фронта, боевики смогут оказывать очаговое сопротивление, но при превосходстве САА в людях и технике, можно будет найти обходные пути, чтобы прорвать завесу и решить оперативную задачу».

Тем не менее, пополнение банд ИГ, исходящее из Ракки, позволит боевикам насытить район Акербата противотанковыми группами, организовать какие-то более долговременные оборонительные узлы и задержать проправительственные силы.

«Если они смогут подтащить туда резервы, ИГ сможет начать массированное контрнаступление».

Эксперт отмечает, что до сих пор гипотетически возможен прорыв боевиков в районе газовых полей Пальмиры. Как отмечает Борис Рожин, если террористы ИГ сосредоточатся в Акербате группировкой в 2-4 тысячи человек с техникой, они смогут совершить более решительные действия.

«Это один из способов, который остался у боевиков, проявить активность: надавить на северный фланг группировки, которая оперирует в районе к северо-западу от Пальмиры. Нанести удар по позициям проправительственных войск, там, где силы сирийской армии держат растянутый фронт».

Напомним, террористы используют Акербат как плацдарм для набегов на газовые поля Пальмиры. Концентрация боевиков «Исламского государства»* в последнее время выросла в этом районе до 3 тысяч человек, что представляет угрозу не только для правительственных сил в восточных Хаме и Хомсе, но и для всей страны в целом. Боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ) из Акербата могут перекрыть важную в плане снабжения трассу Пальмира—Хомс, обрушить обороноспособность САА и прорваться к боевикам в Эр-Растан, и далее — к границе с Ливаном.

* Организация запрещена на территории РФ.