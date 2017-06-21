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Побережье Франции завалило кокаином после крушения корабля наркоторговцев
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Побережье Франции завалило кокаином после крушения корабля наркоторговцев

19:21  21 Июня 2017
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Побережье Франции завалило кокаином после крушения корабля наркоторговцев

Париж, 21 июня. Атлантическое побережье Франции завалило пакетами с кокаином после того, как неподалеку потерпело бедствие небольшое судно. Общий вес наркотиков, выброшенных на берег, составил 1,5 тонны.

Незадолго до этого спасатели подобрали в море экипаж тонущего судна. Полиция полагает, что команда выбросила наркотики за борт, прежде чем подать сигнал бедствия. Как сообщает Управление по борьбе с незаконным оборотов наркотиков Франции, моряки, среди которых оказалось семеро граждан Греции, уже взяты под стражу.

Геннадий Плющев
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