Контактная группа договорилась о «хлебном перемирии» в Донбассе

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Донецк, 21 июня. Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о перемирии на время уборки урожая с 24 июля. Об этом сообщила Виктория Талакина - пресс-секретарь полпреда Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

«Участники контактной группы поддержали идею введения с 00:00 24 июня так называемого «хлебного перемирия» - режима прекращения огня для осуществления уборки урожая», — сообщила Талакина.

Ранее первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг посетил южные районы Донбасса, где встретился с фермерами, которые попросили объявить перемирие для сбора урожая.