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Саудовская Аравия депортировала в Катар 25 тысяч верблюдов и овец
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Саудовская Аравия депортировала в Катар 25 тысяч верблюдов и овец

18:39  21 Июня 2017
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Саудовская Аравия депортировала в Катар 25 тысяч верблюдов и овец

Эр-Рияд, 21 июня. Власти Саудовской Аравии на фоне кризиса в отношениях с Катаром заявили, что все верблюды и овцы, принадлежащие катарцам, должны покинуть пастбища королевства, передает BBC.

Около 15 тысяч верблюдов и 10 тысяч овец пересекли границу Саудовской Аравии по распоряжению Эр-Рияда. Чтобы принять мигрирующих животных, в Катаре создали укрытие с водой и кормом. Отметим, что многие владельцы скота из Катара держат животных на территории Саудовской Аравии, поскольку в стране мало пастбищ. Напомним, что в начале июня десять арабских стран разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма

 

 

Ирина Селезнева
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