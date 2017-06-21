Саудовская Аравия депортировала в Катар 25 тысяч верблюдов и овец

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Эр-Рияд, 21 июня. Власти Саудовской Аравии на фоне кризиса в отношениях с Катаром заявили, что все верблюды и овцы, принадлежащие катарцам, должны покинуть пастбища королевства, передает BBC.

Около 15 тысяч верблюдов и 10 тысяч овец пересекли границу Саудовской Аравии по распоряжению Эр-Рияда. Чтобы принять мигрирующих животных, в Катаре создали укрытие с водой и кормом. Отметим, что многие владельцы скота из Катара держат животных на территории Саудовской Аравии, поскольку в стране мало пастбищ. Напомним, что в начале июня десять арабских стран разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма