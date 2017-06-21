Ученые: Древнее озеро на Марсе было обитаемым 4 млрд лет назад

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Вашингтон, 21 июня. Древнее озеро, которое когда-то плескалось в марсианском кратере Гейл, могло быть обитаемым. К такому выводу пришли ученые, получив новые снимки с марсохода Curiosity.

Специалисты полагают, что 3,8 млрд лет назад кратер был полон воды, в которой содержались микроорганизмы. Однако жизнь так и не смогла развиться на Марсе из-за изменения климата, которое повлекло за собой сокращение кислорода.

Напомним, что диаметр кратера Гейла составляет 154 км. В августе 2012 года в районе кратера совершил посадку марсоход Curiosity Марсианской научной лаборатории, который с тех пор собирает образцы для изучения Красной планеты.