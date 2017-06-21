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Новости Сирии
Пальмира: ВКС РФ поддерживают рейд группы САА в направлении провинции Дейр эз-Зор
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Пальмира: ВКС РФ поддерживают рейд группы САА в направлении провинции Дейр эз-Зор

18:29  21 Июня 2017
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Пальмира: ВКС РФ поддерживают рейд группы САА в направлении провинции Дейр эз-Зор

Пальмира, 21 июня. Вертолеты ВКС РФ обеспечивают воздушное прикрытие маневренной бронетанковой группы САА, которая движется в направлении населенного пункта Эс-Сухнэ.

Командование ВС САР сообщает, что маневренная группа при поддержке российский вертолетов зачистила от боевиков насосную станцию Т-3 и район заповедника Талила. Зачищенный объект стал плацдармом для концентрации и перегруппировки войск, которые были усилены бронетехникой.

Группировка союзных войск продолжает продвижение к городу Эс-Сухнэ, который является последним оплотом террористов на востоке провинции Хомс. Армейцы уже выбили исламистов из района телекоммуникационных вышек Siriatel и MTN. Сирийская арабская армия готовится к штурму населенного пункта Эс-Сухнэ.

#сирия #вкс рф #саа #пальмира
Алексей Громов
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