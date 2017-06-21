Сирия: бойцы «Лива аль-Кудс» защищают «дорогу жизни» на Алеппо от террористов ИГИЛ

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Обстановка на некоторых участках стратегически важной «дороги жизни» Саламия-Итрия-Ханассер-Алеппо остается весьма напряженной. Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) посетили позиции палестинской добровольческой бригады «Лива аль-Кудс» в районе населенного пункта Ханассер, расположенного в 80 километрах к югу от Алеппо.

Поселок Ханассер, расположенный прямо на трассе, соединяющей Алеппо с другими крупными городами, находящимися под контролем правительственных сил, является одной из двух точек, на которых потенциальный прорыв боевиков ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) наиболее вероятен. Фактически, трасса и небольшая буферная зона, на которой размещены укрепрайоны САА, зажаты с двух сторон крупными группировками боевиков ИГ и Джабхат ан-Нусры.

Если в случае с Ханассером наступление боевиков можно будет пресечь посредством оперативного вмешательства контингента в Алеппо, то атака боевиков в южном «горлышке», расположенном рядом с населенным пунктом Ас-Саан восточнее Саламии, способна нанести серьезный урон сирийским войскам и нарушить все логистические схемы поставки продуктов и вооружений в Алеппо. В этом районе террористы ИГ, которые сидят в населенном пункте Акербат, проводят постоянные атаки на стратегически важную «дорогу жизни».

Дистанция, разделяющая позиции САА в Ханассере от укрперайонов боевиков, – ничтожна. Менее 9 километров до траншей ИГ, и около 6 – до первых высот, контролируемых боевиками Ан-Нусры. Регулярные вылазки боевиков на трассу южнее поселка с целью оперативной «охоты» на военные конвои (в том числе, и российские) не слишком заботят части САА, размещенные в районе. На передовой наблюдается едва ли больше взвода бойцов, а контрольные пункты на вершинах, расположенных западнее поселка просто пустуют.

Единственной силой, пытающейся контролировать ситуацию на восточном участке фронта, является, как ни странно, добровольческая бригада сирийских палестинцев – «Лива аль-Кудс». Судя по их активности и многочисленным высказываниям офицеров, надеются палестинцы только на себя и на спорадическую помощь российской стороны.

«Нападения террористов обычно начинаются с района Жоб аль-Али и от деревни рядом, - рассказывает боец палестинской бригады. - Иногда мы замечаем движения террористов и их технику, и это бывает обычно вечером. Но они далеки от нас – где-то 6-8 км. И они двигаются между деревнями на песочных дорогах».

* Организация запрещена на территории РФ.