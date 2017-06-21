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Москва, 21 июня. Матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Игра проходила на столичном стадионе «Спартак». Уже через восемь минут после начала матча легендарный нападающий португальцев Криштиану Роналду вывел команду вперед, открыв счет ударом головой.

На конец первого тайма футболисты обеих команд показали достаточно слабую игру. Качественные атаки россиян можно было сосчитать на пальцах. Кроме того, полузащитник Денис Глушаков получил желтую карточку за срыв контратаки фолом на половине поля соперника. Португальцы же смогли создать как минимум два хороших момента.

Второй тайм отличился многочисленными заменами и желтыми карточками. Вместо Романа Шишкина на поле вышел Александр Ерохин. Дмитрия Комбарова заменил Дмитрий Полоз, а Федора Кудряшова — Александр Бухаров.

За португальцев в игру вошли Элизеу, Желсон Мартинш и Перейра Данилу, отправив на скамейку Рафаэля Геррейро, Андре и Адриена Силву.

Однако ни одна из замен не повлияла на счет: до конца тайма счет остался прежним. Зато «горчичники» получили Пепе, Бернарду Силва, Георгий Джикия и Александр Самедов. Не спасло российскую команду и дополнительное время.