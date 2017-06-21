Следы йети обнаружили в Подмосковье

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Москва, 21 июня. В Подмосковье исследователи Международного центра гоминологии обнаружили многочисленные доказательства существования снежного человека.

По мнению ученых, снежный человек обитает в лесах Клинского, Серпуховского и Раменского районов Московской области. Специалисты неоднократно находили там следы огромного размера, а также специфически сложенные ветки деревьев. Кроме того, поступают сообщения и от местных жителей, которые сталкивают с волосатым гигантом на лесных тропах.

Так, учительница математики сообщила о встрече с неизвестным существом в Раменском районе.

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«По дорожке мимо меня шло огромное, волосатое существо, с поднятыми вверх длинными, покрытыми шерстью руками. Увидело меня и остановилось. В течение нескольких секунд мы смотрели друг другу в глаза. А потом он исчез, — цитирует ее интернет-издание «Подмосковье сегодня». — Я со страха кинулась вон из огорода».

Ранее оборонное разведывательное управление США опубликовало документы, которые свидетельствуют о проведенных над пришельцами опытах.