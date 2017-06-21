Максакова продемонстрировала ноги и сексуальные жесты на первой пресс-конференции в Киеве

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Киев, 21 июня. Безутешная вдова беглого депутата Дениса Вороненкова показалась в Киеве на специально созванной пресс-конференции в умопомрачительно сексуальном наряде и в очень патриотичной расцветке. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Короткое голубое прозрачное платье и светло-желтые туфли-лодочки выгодно подчеркивали фигуру оперной дивы, а ее длинные ноги публика вообще увидела впервые. Маникюр был выполнен также в желто-синих тонах. Кроме того, на Максаковой было массивное желтое колье, а в ушах виднелись синие сережки.

Максакова начала разговор с журналистами с нескольких фраз на украинском языке, которые она успела выучить за полгода, что находится на Украине. Певица сообщила, что она создала благотворительный фонд в поддержку украинских детей, занимающихся академической музыкой.

Она также заявила, что этот фонд будет содействовать развитию всех украинских детей, в том числе детей Донбасса, но «только тогда, когда Донбасс будет освобожден украинской армией». Про убитых украинской армией детей Донбасса Максакова не сказала ни слова.

Затем перед телекамерами состоялся вынос торта, на котором кремом было написано название благотворительного фонда Марии Максаковой. Певица села на колени и принялась разрезать торт, время от времени сексуально облизывая пальцы и бросая выразительные взгляды в камеры. Пошлость этой сцены оценили все журналисты, долгое время не решавшиеся подойти поближе и забрать куски торта, несмотря на приглашение.

- Берите-берите, что же вы не берете, - спрашивала Максакова, в очередной раз облизывая пальцы.

- Мы на работе, - строго хмурились операторы, в основном мужчины.

- Да не бойтесь, идите сюда, смотрите как вкусно, - заманивала Мария, играя бюстом и тарелкой с тортом одновременно.

В конце концов торт был роздан, а певица встала во весь рост и принялась петь украинские песни, в очередной раз доказывая публике, что она вовсе не русская, а настоящая украинка. Публика смотрела с любопытством и сочувствием.

Напомним, в отношении Дениса Вороненкова в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью — рейдерского захвата здания в центре Москвы стоимостью 5 миллионов долларов. Кроме того, он подозревался в торговле наградными пистолетами.

В конце 2016 года депутат вместе с женой бежал на Украину и принял гражданство этой страны, а 23 марта этого года был убит киллером, который подставился под пули охранника сразу после убийства депутата.

Наблюдатели отмечают, что после гибели возлюбленного супруга Мария Максакова сильно изменила имидж — женщина коротко подстриглась, стала одеваться очень сексуально и использовать броский грим.