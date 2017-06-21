Сирия сегодня: турецкий спецназ готовит удар по курдам в Алеппо, бои САА и ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

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Сирия, 21 июня. Турецкий спецназ прибыл в Алеппо и готовит нападение на курдов, в Дейр эз-Зоре продолжаются столкновения правительственных сил с группировками ИГИЛ*, САА уничтожила несколько экстремистов «Джебхат ан-Нусры» в провинциях Даръа и Эс-Сувейда. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Турецкий спецназ в Алеппо готовится к атаке по курдам

Турецкий спецназ прибыл на север провинции Алеппо, чтобы подготовить подразделения Свободной сирийской армии (ССА) для удара по курдам, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Отряды подкрепления, которые, как сообщает агентство, приветствовало местное население, прибыли, чтобы помочь задействованным в операции «Щит Евфрата» вооруженным боевикам САА изгнать курдских бойцов из Тель Рифъата и других близлежащих городов, где недавно начались перестрелки между воюющими сторонами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал применить силу и выбить всех курдов из городов и деревень, которые они захватили ранее. Также Эрдоган обвинил курдов в уничтожении коренного арабского населения.

Несмотря на то, что Турция официально объявила о завершении операции «Щит Евфрата», официальная миссия которой была – уничтожение «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), турецкие военные до сих пор находятся на территории Сирии и контролируют большие территории вдоль сирийско-турецкой границы.

Военная обстановка в Дейр эз-Зоре

Правительственные войска уничтожили 11 боевиков ИГИЛ в районах Аль-Джабилия и Аль-Макабер города Дейр-эз-Зор, пытавшихся проникнуть на позиции Сирийской арабской армии (САА), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

По данным агентства, в районе Аль-Джабилия, секторе Аль-Танмии и вблизи кладбища вспыхнули ожесточенные столкновения между боевиками и САА.

В другой части Дейр эз-Зора артиллерийские подразделения сирийской армии, дислоцированные на базе 137-го полка, открыли огонь по боевикам, попав в окопы, где прятались экстремисты, в районах Аль-Хувейка и Умма.

В ответ на атаку со стороны САА, боевики открыли минометный огонь по районам, находящимся под контролем правительственных войск. В результате обстрела погибли двое мирных жителей, еще восемь человек получили ранения.

Бои с «Ан-Нусрой» в Даръа и Эс-Сувейде

В квартале Даръа аль-Баляд, расположенном в административном центре провинции Даръа, селении Млеха Аль-Аташ, а также районе Тлюль Ас-Сальман на северо-востоке провинции Эс-Сувейда, военные армии Башара Асада уничтожили группу боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) вместе с ракетными установками.

Дружба Сирии и Армении

Председатель Народного совета Сирии Хадия Аббас во время встрече с посолом Республики Армения в Дамаске Аршаком Поладяном подчеркнула, как для ее страны важно укрепить дружественные отношения с народом Армении, сообщает SANA.

Аббас высоко оценила поддержку Ереваном сирийского народа в войне с терроризмом.

Со своей стороны посол Армении Поладян подчеркнул, что Сирия стала для армян настоящим домом. Он также отметил, что начало авиасообщение между Дамаском и Ереваном станет еще одним пунктом в укреплении двусторонних отношений между странами.

* Организация запрещена на территории РФ.