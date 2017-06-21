Курды освободили от ИГ новые территории на юге Ракки

В Избранное

Скопировать

Ракка, 21 июня. Курдские ополченцы с боями продвигаются к центру неофициальной столицы «Исламского государства»*.

Пресс-служба «Сирийских демократических сил» сообщила, что в ходе ожесточенных столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) отрядам курдского ополчения удалось завладеть новыми территориями на юге города Ракка.

В частности, ополченцы СДС освободили от игиловцев район Касрат и достигли кольцевой развязки Бассель, которая расположена около аль-Кадисии. В данный момент идут столкновения около Бариды и Хатина, сообщает медиакрыло СДС.

* Организация запрещена на территории РФ.