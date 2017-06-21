Сирия новости 21 июня 19.30: курды и Турция возобновили бои в Алеппо, ИГ казнило мирных жителей Дейр эз-Зора
Сирия, 21 июня. На линии соприкосновения между бойцами SDF**** и турецкими войсками к северо-западу от Алеппо вновь вспыхнули тяжелые бои. Террористы ИГ* устроили казнь мирных жителей на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор. Новые мирные жертвы ВВС международной коалиции в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли танк Т-72 в результате ракетного обстрела ССА** в районе Джобар города Дамаск.
«Исламское государство» (ИГИЛ*): казнило трех мирных жителей провинции Дейр эз-Зор по обвинению в работе на западную коалицию; убило жителя иракского города Ар-Рутба; устроило взрыв на КПП курдов в Хасаке.
«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): потеряла здание автошколы в районе Айн Тарма на востоке Дамаска.
Курды: возобновили перестрелки с турецкими подразделениями в районе Африна на северо-западе от Алеппо; завершили обучение 96 новобранцев SDF в городе Айн Исса к северу от Ракки.
Международная коалиция: в результате авиаудара по позициям ИГ на южной окраине Ракки убила 14 гражданских лиц.
«Ахрар аш-Шам»: потеряла командира одной из бригад в результате нападения неизвестных боевиков к северу от Идлиба.
Провинция Дамаск
Проасадовские шиитские отряды в результате массированной атаки позиций боевиков антиправительственных формирований заняли здание автошколы в восточном пригороде Дамаска Айн Тарма, сообщает в сети Twitter (@mortada197616) военный источник. Ранее столкновения также фиксировались в ряде восточных и южных кварталах города. Напомним, исламистские группировки контролируют часть территорий в этих районах столицы. В оккупации радикалов, кроме того, находится Восточная Гута.
Незаконные формирования, в свою очередь, уничтожили танк Т-72 Сирийской арабской армии (САА). По данным оппозиционного портала FSA Platform, боевики Свободной сирийской армии (ССА) взорвали танк и еще несколько автомобилей САА на окраине района Джобар на востоке Дамаска.
Провинция Алеппо
К северо-западу от Алеппо на линии соприкосновения между турецкими войсками, поддерживаемыми боевиками-оппозиционерами ССА и «Ахрар аш-Шам», и курдскими отрядами Сирийской демократической армии (SDF) возобновились тяжелые столкновения. Согласно данным информагентства Al Manar News, ожесточенные бои фиксируются в районе поселков Азра и Тобал, находящихся в окрестностях города Африн. Сведений о потерях каждой из сторон пока не поступало.
Согласно информации портала Al Masdar News, Турция направила в провинцию Алеппо дополнительные подразделения военнослужащих в целях борьбы с курдскими формированиями. Напомним, Анкара внесла Рабочую партию Курдистана (РПК) в список террористических формирований. Таким образом, турецкая сторона продолжает вести незаконные боевые действия на территории республики.
Провинция Дейр эз-Зор
Террористы «Исламского государства»* казнили трех молодых людей в населенном пункте Аль-Сайял, расположенном к юго-востоку от города Дейр эз-Зор. Согласно сведениям новостного центра Baladi News, мирные жители были приговорены к казни по подозрению в связях с проамериканскими боевиками «Свободной армии».
Напомним, отряды ССА, поддерживаемые возглавляемой США антитеррористической коалицией, готовятся к наступлению на Дейр эз-Зор, один из богатейших нефтью и газом регионов Сирии. Так, Вашингтон при помощи сирийских боевиков-оппозиционеров намеревается взять под свой контроль энергетические ресурсы и проходящий через территорию провинции нефтепровод из Катара в Турцию.
Провинция Идлиб
В населенном пункте Аль-Дана к северу от Идлиба группа неизвестных боевиков предприняла попытку покушения на командира бригады «Катибат Аль-Дана», входящей в состав исламистского формирования «Ахрар аш-Шам». Неизвестные установили самодельное взрывное устройство под его личным автомобилем. Однако, как передает Al Manar News, бригадный командир выжил, хотя и получил тяжелые ранения. Предполагается, что покушение было организовано террористической группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам», с которой у «Ахрар аш-Шам» разгорелся серьезный вооруженный конфликт после поражения сил вооруженной оппозиции в битве за Алеппо. Однако на территории провинции, кроме того, действуют подпольные ячейки «Исламского государства», которые около месяца назад устроили мощный взрыв в одном из военных лагерей «Ахрар аш-Шам».
Как передает Twitter-канал (@JAN_Violations), боевики террористического объединения «Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой», останавливают машины частных торговцев на улицах города Синджар на востоке провинции, требуя плату за возможность проезда через блокпосты группировки и за право вести торговлю. Напомним, «Тахрир аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и ряд других антиправительственных организаций полностью контролируют провинцию Идлиб.
Провинция Ракка
Как сообщает агентство Al Manar News, по меньшей мере 14 гражданских лиц были убиты в результате недавней бомбардировки ВВС международной коалиции в районе населенного пункта Касрат Фарадж на южной окраине Ракки. Напомним, бойцы YPG и SDF сегодня утром установили полный контроль над поселением, проведя серию массированных атак позиций ИГИЛ под прикрытием коалиционной авиации. Чуть позже курды также захватили соседнюю деревню Шейх Аль-Джималь, почти полностью замкнув город в кольцо блокады.
На странице Рабочей партии Курдистана (РПК) в сети Twitter (@PYD_Rojava) сообщается, что 96 бойцов завершили обучение на базе «Демократической армии» в городе Айн Исса на севере провинции Ракка и в скором времени официально вступят в ряды SDF. Предполагается, что новобранцы будут направлены в город Ракка.
Провинция Хасака
Вблизи блокпоста курдских сил «Бейрути» в городе Хасака сработало самодельное взрывное устройство, передает информационный портал Rudaw. Никто из мирных жителей не пострадал. Предполагается, что бомба была заложена террористами «Исламского государства». Отмечается, что в столице провинции были усилены меры безопасности в связи с недавними атаками боевиков в районе прифронтового города Аль-Шаддади.
Напомним, курды контролируют большую часть провинции, в том время как радикалы ИГИЛ занимают территории на юге региона. Столкновения на линии разграничения сторон фиксируются время от времени.
Ирак
Согласно сведениям информагентства Iraqi News, в результате атаки террористов ИГИЛ в городе Ар-Рутба, находящемся на западе провинции Аль-Анбар, погиб как минимум один мирный житель, еще один получил ранения. В ходе противостояния военнослужащие правительственной армии Ирака и террористы «Исламского государства» применяли преимущественно артиллерийские орудия. Отмечается, что на окраинах прифронтового города все еще разворачиваются бои.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
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