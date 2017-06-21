Главные новости 21 июня

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей среды, 21 июня.

Запланированная встреча американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Петра Порошенко прошла в присутствии вице-президента Майка Пенса и советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Трамп унизил Порошенко во время встречи в Белом доме – СМИ.

Задолженность жителей Киева за тепло и горячую воду уже составляет 2,2 млрд гривен (90 млн долларов) и имеет устойчивую тенденцию к росту. Киевлянам вдвое подняли квартплату, они прекращают платить вообще.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что жителям Северной столицы нужно пережить пару дождливых дней, прежде чем погода улучшится. Главный синоптик Петербурга рассказал, когда вернется лето.

Известный руководитель советской нелегальной разведки КГБ СССР, основатель подразделения спецназа «Вымпел» Юрий Дроздов умер в возрасте 91 года. Легендарный разведчик КГБ Дроздов скончался на 92-м году жизни.

На видео запечатлено, как солдаты при помощи двух топоров, газового ключа, фрезы и тисков модифицируют минометные мины. Как солдаты ВСУ (покойники) топором и молотком доводят свои мины до готовности.

Самолет НАТО F-16, пытавшийся приблизиться к самолету, на борту которого находился глава Минобороны Сергей Шойгу, ретировался после маневра воздушного эскорта — Су-27. ВКС РФ прогнали истребитель НАТО, приблизившийся к самолету с Шойгу над Балтикой.

Истребитель F-16 ВВС НАТО пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу в небе над нейтральными водами Балтики. Однако его отогнал Су-27 ВКС РФ. НАТО копирует маневры ВКС РФ: зачем F-16 приближался к самолету Шойгу.

Госдума приняла закон, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны и устанавливающий процедуру приема на работу сотрудников ведомства, а также режим обработки данных охраняемых лиц. Госдума приняла закон, расширяющий полномочия ФСО.

САА наступает на позиции ИГ* (запрещено в России) в восточной части Дамаска, SDF уничтожили 76 террористов ИГ в городе Ракка. Сирия новости 21 июня 07.00: САА наступает на ИГ в Дамаске, SDF уничтожили 76 террористов ИГ в Ракке.

ВВС коалиции сбили беспилотник союзников САР возле поста «Ат-Танф». Радикалы «Тахрир Аш-Шам» (преимущественно состоит из боевиков запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры») открыли огонь по центральной площади Дамаска. Боевики ССА утратили базы ПВО к западу от Даръа. Сирия итоги за сутки на 21 июня 6.00: новый удар ВВС коалиции, Дамаск под обстрелом боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.