МИД РФ назвал новые санкции США «политическим подарком» Порошенко

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Москва, 21 июня. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал расширение санкций США против России «политическим подарком» украинскому президенту Петру Порошенко.

Накануне Вашингтон объявил о новом расширении антироссийских санкций, что выглядит как «политический подарок» находившемуся в США украинскому президенту Петру Порошенко. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментарий дипломата размещен на сайте МИД. Здесь отмечается, что новые санкции «введены под старым предлогом событий на Украине», однако несуразность этой мотивировки очевидна.

Подобные действия только раззадоривают «партию войны» в Киеве, которая стремится сорвать урегулирование кризиса в Донбассе мирным путем. По словам Рябкова, тревожным является продолжение правительством Трампа тенденции, заданной администрацией Барака Обамы по «обрушению отношений» между Россией и США.