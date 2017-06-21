Путин: «Северный поток-2» не направлен против каких-либо стран

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Москва, 21 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что проект «Северный поток-2» не направлен против кого-либо, так как должен способствовать развитию мирового энергорынка. Об этом Путин заявил в ходе встречи с главным исполнительным директором компании «Ройял Датч-Шелл» Беном ван Берденом.

«Нам просто нужно спокойно всем нашим партнерам, всем заинтересованным странам, объяснить, что этот проект не направлен против кого бы то ни было, а наоборот - он призван способствовать развитию энергетических рынков», — заявил Путин.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.