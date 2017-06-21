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Политика
Путин считает, что у «Северного потока-2» есть все шансы на успех
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Путин считает, что у «Северного потока-2» есть все шансы на успех

17:52  21 Июня 2017  /обновлено: 17:57  21 Июня 2017
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Путин считает, что у «Северного потока-2» есть все шансы на успех

Москва, 21 июня. У проекта газопровода «Северный поток-2» есть все шансы на успех, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главным исполнительным директором Royal Dutch Shell Беном ван Берденом.

Президент России обратил внимание, что проект газопровода «Северный поток-2» является исключительно коммерческим.

«То, что касается наших планов, в том числе проекта «Северный поток-2» — конечно, он имеет все шансы на успех», — констатировал Путин.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что европейские инвесторы перечислили средства на строительство газопровода «Северный поток-2».

#путин
Катерина Тимошенская
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