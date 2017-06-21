Боевики ИГИЛ отбили у курдов часть территорий на востоке города Ракка

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Ракка, 21 июня. Боевики «Исламского государства»* отбивают атаки курдов и возвращают потерянные территории.

Местные источники сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) сумели переломить ход боестолкновений на востоке города Ракка, неофициально считающегося столицей «Халифата».

Сообщается, что исламистам удалось вновь захватить окраинные районы аль-Бийтани, расположенные в промышленном квартале Синаа. Отмечается, что боевики активно используют смертников на заминированных автомобилях. За несколько часов они совершили порядка шести подрывов «шахид-мобилей». Курды несут значительные потери.

* Организация запрещена на территории РФ.