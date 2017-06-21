Сечин прояснил ситуацию с «отзывом» иска «Роснефти» к АФК «Система»

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Москва, 21 июня. Появление на сайте башкирского арбитража ложной информации об отзыве иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» является провокацией. Об этом в среду заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Пока мы наблюдаем провокации. Вы знаете, что был сфальсифицирован запрос в суд Башкирии с поддельными подписями на поддельном бланке. Мы передали материалы в правоохранительные органы по этому поводу», — пояснил он журналистам.

Сечин обратил внимание на то, что за те пять минут, пока ложная информация провисела на сайте, произошли операции с акциями «Системы» на 2 млрд рублей.

Ранее в картотеке Арбитражного суда Башкирии появилась информация о том, что «Роснефть» и «Башнефть» отзывает иск к «Системе» на 170 млрд рублей. Вскоре после этого официальный представитель «Роснефти» опроверг эти данные. В суде объяснили инцидент техническими неполадками.