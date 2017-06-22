«Алые паруса — 2017»: во сколько начало, как попасть, программа, шоу на Неве, работа транспорта

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Санкт-Петербург наводит последний лоск, чтобы встретить свой самый знаменитый праздник выпускников «Алые паруса». Это единственный российский праздник, занесенный в реестр событий мирового туризма. В 2016 году «Алые паруса» были признаны лучшем городским событием по версии престижной премии European Best Event Awards.

Когда состоятся «Алые паруса — 2017»

Праздник выпускников петербургских школ в 2017 году пройдет в ночь с пятницы на субботу (с 23 на 24 июня). Начало праздника на Дворцовой площади примерно в 20.00, начало шоу в акватории Невы с участием брига с алыми парусами в 00.40 (субботы).

История праздника «Алые паруса»

Впервые праздник «Алые паруса» состоялся в Ленинграде в 1968 году. После этого появилась ежегодная традиция прохождения по Неве корабля под алыми парусами в память о галеоте «Секрет» из феерии Александра Грина и как знак напутствия выпускникам школ. Однако в 1979 году традиция прервалась.

Красивый ритуал был воскрешен в 2005 году, благодаря усилиям акционерного банка «Россия», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Отметим, с 2013 года Пятый канал является официальным организатором праздника, он также показывает его прямую трансляцию.

Ежегодно праздник «Алые паруса» посещает до трех миллионов зрителей, а многомиллионная телевизионная аудитория смотрит трансляцию праздника по федеральному Пятому каналу. Среди почетных гостей «Алых парусов» в разные годы были президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Программа концерта на Дворцовой площади

Праздник «Алые паруса» традиционно состоит из двух этапов. Это большой концерт популярных в молодежной среде исполнителей, который проходит на Дворцовой площади, и грандиозное мультимедийное шоу в акватории Невы.

В этом году концерт на Дворцовой начнется уже в 20.00. Сначала перед сверстниками выступят победители общегородского конкурса «Алые паруса» — юные исполнители и школьные коллективы. Вслед за этим сцена будет предоставлена звездам эстрады.

Большая праздничная программа, посвященная главной теме праздника, — будущему, — начнется в 22.00.

Перед выпускниками выступят группы «Сурганова и оркестр», Artik & Asti, «Серебро», «Марсель», исполнители Макс Барских, Александр Панайотов, и другие. Хедлайнером праздничной программы будет группа «Мумий Тролль». Также ожидается выступление Григория Лепса.

Ведущими вечера, как и в прошлом году, будут Иван Ургант и Даша Александрова.

Выступления на главной сцене праздника на Дворцовой площади будут продолжаться всю ночь.

Шоу в акватории Невы

В 00.40 начнется знаменитое мультимедийное шоу в акватории Невы с участием любимого петербуржцами шведского парусника Tre Kronor («Три короны»), который уже в седьмой раз будет проходить по Неве под алыми парусами.

«Парусник «Три короны» уже не первый год участвует в «Алых парусах», они ни разу нас не подводили, и мы уверены в наших партнерах, — рассказали Федеральному агентству новостей в оргкомитете праздника. — Команда очень профессиональная, парусник полностью отвечает всем требованиям, предъявляемым в России к судам такого класса, город очень любит ребят, и они очень любят к нам приходить».

Как рассказали организаторы, ожидается много сюрпризов, как пиротехнических, так и музыкальных. Одной из изюминок нынешних «Алых парусов» станет уникальное оформление Троицкого моста, который станет фоном праздника.

«Алые паруса ― 2017» и Кубок конфедераций

Как рассказали Федеральному агентству новостей в оргкомитете «Алых парусов», проходящий в Петербурге футбольный Кубок конфедераций празднику выпускников никак не помешает, все мероприятия разведены по времени и месту проведения.

Как попасть на праздник

На праздник «Алые паруса» выпускникам петербургских школ, а также их учителям и родителям раздают бесплатные билеты. Также значительная часть билетов поступает выпускникам школ Ленинградской области и других городов ― медалистам, отличникам, победителям олимпиад, лауреатам конкурсов художественной самодеятельности и т.д. Для всех обладателей билетов будут открыты Дворцовая площадь, Дворцовая набережная Невы и Дворцовый мост.

Обращаем внимание петербуржцев и гостей города ― для тех, у кого на руках не будет билетов или специальных пропусков, попасть на Дворцовую площадь, на Дворцовую набережную Невы и на Дворцовый мост не удастся: эта часть города будет полностью предоставлена выпускникам.

Впрочем, знающие люди рассказывают, что если перед началом праздника подойти к Зеленому мосту через Мойку в самом начале Невского проспекта и проявить немного смекалки, какой-нибудь вариант обязательно отыщется.

А вот противоположный берег Невы будет открыт для всех желающих.

Тем, кто хочет получше разглядеть пиротехническое шоу, лучше прийти к берегам Невы пораньше ― как правило, желающих так много, что удобные места довольно быстро оказываются заняты.

Как будет работать транспорт в ночь «Алых парусов»

Во время «Алых парусов» в центре Петербурга ожидаются серьезные ограничения движения, так что на праздник лучше отправляться на метро, тем более, что оно будет работать всю ночь. Проход на станции будет осуществляться по жетонам и проездным документам. С 00.30 до 02.30 в кассах метрополитена будет только продажа жетонов, на это время будет приостановлена активация интернет-платежей и реализация проездных билетов на основе БСК.

Также в городе всю ночь будут работать бесплатные автобусы, которые примерно с получасовым интервалом помогут гражданам добраться до ближайших станций метро.

Но надо учесть, что в центре города ожидаются столь значительные пробки, что лучше сразу продумать, так сказать, пути отступления. Также следует учесть, что из-за наплыва граждан могут на время закрываться на вход станции метро на Невском проспекте, а также «Горьковская» и «Адмиралтейская». Для тех, кто окажется на правом берегу Невы, рекомендуем станцию метро «Спортивная».