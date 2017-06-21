Министр обороны Украины заявил, что ВСУ готовы к изменению ситуации в Донбассе

В Избранное

Скопировать

Киев, 21 июня. Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил о численности дислоцированного в Донбассе контингента. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня у нас есть определенное количество людей, 34 тысячи человек в Донбассе, выполняющие боевые задачи, у нас есть резервы в учебных центрах, где проходит восстановление наших бригад, происходит их подготовка», — сказал Полторак.

Он также добавил, что вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность, поскольку ситуация в Донбассе может измениться.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что с начала 2017 года в Донбассе погибли 100 украинских силовиков.