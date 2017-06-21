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Флинт (США), 21 июня. Международный аэропорт «Бишоп» в американском городе Флинт (штат Мичиган) эвакуировали после инцидента, во время которого был ранен офицер полиции. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба аэропорта.

Представители воздушной гавани не уточняют, о каком именно инциденте идет речь и каково состояние раненого полицейского, но при этом подчеркивают, что пассажирам ничего не угрожает, передает Reuters.