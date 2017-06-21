Смолов vs Роналду: стали известны стартовые составы России и Португалии на матч КК-2017

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Москва, 21 июня. Названы стартовые составы сборных России и Португалии на матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

Игра с участием футболистов России и Португалии стартует в 18.00. Матч пройдет в Москве, на стадионе «Спартак».

За сборную России сыграют Акинфеев, Шишкин, Васин, Комбаров, Джикия, Глушаков, Кудряшов, Головин, Жирков, Самедов, Смолов.

В составе сборной Португалии выступят Руй Патрисиу, Бруно Алвеш, Пепе, Рафаэль Геррейро, Криштиану Роналду, Андре Силва, Бернарду Силва, Вилльям Карвалью, Андре Гомеш, Седрик Суареш, Адриен Силва.

Ранее нападающий российской сборной по футболу Федор Смолов отказался от футболки легендарного Криштиану Роналду.