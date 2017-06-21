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Ирак: племена Туз-Хурмату присоединятся к референдуму о независимости Курдистана
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Ирак: племена Туз-Хурмату присоединятся к референдуму о независимости Курдистана

17:46  21 Июня 2017
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Ирак: племена Туз-Хурмату присоединятся к референдуму о независимости Курдистана

Туз-Хурмату, 21 июня. Арабские племена иракского района Туз-Хурмату требуют, чтобы референдум по независимости Курдистана проходил и на их территории.

Лидер арабских племен Саер аль-Баяти заявил, что регион Туз-Хурмату, находящийся в иракской провинции Салахаддин, намерен присоединиться к Курдистану для того, чтобы пользоваться гарантиями безопасности, предоставляемыми силами курдского ополчения пешмерга.

Ирак: племена Туз-Хурмату присоединятся к референдуму о независимости Курдистана

Ранее сообщалось, что в референдуме примет участие население региона Курдистан, а также районы Ниневия, Киркук, Дияла и Салахаддин.

Агентство «Ридус» написало, что референдум по независимости Курдистана состоится в сентябре текущего года.

#курды #ирак #референдум #независимость
Алексей Громов
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