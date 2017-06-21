Поклонская рассказала о церковном наказании для прихожан, посмотревших «Матильду»

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Москва, 21 июня. Российские священники на полгода отлучают прихожан от причастия за просмотр фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом в среду заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Она подчеркнула, что фильм еще не вышел в прокат, но его уже можно посмотреть на специальных закрытых показах.

«В православных храмах, монастырях те люди, которые уже смотрели этот фильм на так называемых закрытых показах, церквями отлучаются от причастия на шесть месяцев», — отметила Поклонская в интервью «Коммерсанту».

Депутат добавила, что люди, которые «гордятся своей историей и чтут заветы предков», не будут смотреть этот фильм, за исключением чиновников и экспертов, которые «вынуждены смотреть» ленту.