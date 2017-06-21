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Украина
Блокада поставок угля из РФ грозит Киеву коллапсом всей энергетической системы
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Блокада поставок угля из РФ грозит Киеву коллапсом всей энергетической системы

17:53  21 Июня 2017
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Блокада поставок угля из РФ грозит Киеву коллапсом всей энергетической системы

Киев, 21 июня. Украину ждет энергетический коллапс, если Киев заблокирует поставки угля из России. Об этом заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук.

Ранее организаторы торговой блокады Донбасса сообщили о намерении перекрыть поставки российского угля на Украину.

«Если эта угроза будет реализована, то речь пойдет не только о веерных отключениях электричества и срыве отопительного сезона. Речь пойдет о коллапсе всей энергетической системы страны. Если власть и на этот раз адекватно не прореагирует на шантаж «добробатов», —  заявил Медведчук.

Накануне президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Вашингтон обсудил возможность поставок угля и газа из США.

#россия #украина #уголь
Алексей Громов
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