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Общество
СК РФ подтвердил наличие алкоголя в крови погибшего в Балашихе шестилетнего ребенка
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СК РФ подтвердил наличие алкоголя в крови погибшего в Балашихе шестилетнего ребенка

17:48  21 Июня 2017
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СК РФ подтвердил наличие алкоголя в крови погибшего в Балашихе шестилетнего ребенка

Москва, 21 июня. В крови шестилетнего ребенка, погибшего под колесами автомобиля в Балашихе, выявлен алкоголь, заявили в главном следственном управлении СК РФ под Московской области.

«Как установлено, в заключении эксперта указано, что в крови погибшего обнаружен этиловый спирт, содержание которого составляет 2,7% промилле», — сообщили следователи.

Кроме того, была проведена генетическая экспертиза, которая подтвердила, что кровь принадлежит погибшему шестилетнему ребенку.

СК РФ подтвердил наличие алкоголя в крови погибшего в Балашихе шестилетнего ребенка

В настоящее время следователи выясняют, употреблял ли мальчик при жизни алкоголь. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее отец погибшего в Балашихе мальчика заявил, что алкоголь могли закачать в труп ребенка.

Катерина Тимошенская
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