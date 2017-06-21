СК РФ подтвердил наличие алкоголя в крови погибшего в Балашихе шестилетнего ребенка

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Москва, 21 июня. В крови шестилетнего ребенка, погибшего под колесами автомобиля в Балашихе, выявлен алкоголь, заявили в главном следственном управлении СК РФ под Московской области.

«Как установлено, в заключении эксперта указано, что в крови погибшего обнаружен этиловый спирт, содержание которого составляет 2,7% промилле», — сообщили следователи.

Кроме того, была проведена генетическая экспертиза, которая подтвердила, что кровь принадлежит погибшему шестилетнему ребенку.

В настоящее время следователи выясняют, употреблял ли мальчик при жизни алкоголь. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее отец погибшего в Балашихе мальчика заявил, что алкоголь могли закачать в труп ребенка.