Собака, убившая двухлетнюю девочку на Ставрополье, прожила в семье восемь лет

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Ставрополь, 21 июня. Дворовый пес, загрызший двухлетнего ребенка на Ставрополье, проживал на территории домовладения 8 лет, региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, собака, загрызшая девочку на Ставрополье, жила во дворе. Двухлетняя Полина Е., оставшись без присмотра родителей, вышла на улицу, где на нее накинулась дворняга. От полученных укусов девочка скончалась на месте.

Известно, что в семье Ивана и Любви Е. остался пятилетний сын Илья. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».