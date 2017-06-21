Ирак: снайперы охотятся на боевиков ИГ в старом Мосуле

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Мосул, 21 июня. Снайперы правительственных войск Ирака ведут охоту на боевиков «Исламского государства»* около мечети Ан-Нури.

Правительственные войска Ирака используют тактику снайперской охоты на боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) для того, чтобы избежать крупных потерь в старой части Мосула. Местные источники сообщают, что террористы намерены до последнего отстаивать мечеть Ан-Нури, в которой лидер «Халифата» объявил о создании «Исламского государства».

#BREAKING#Iraq Counter Terrorism control Al-Saa neighborhood which is next to Al-Nuri Mosque #Mosul old city.

Snipers are getting to work. pic.twitter.com/IdodO2r5nr — Iraqi Day ???????? (@iraqi_day) June 21, 2017

Игиловцы превратили последний оплот группировки в хорошо укрепленную и защищенную цитадель, они продолжают использовать мирных жителей в качестве «живых щитов». Иракские войска, не имея возможности применять тяжелое вооружение, активно используют снайперские группы.

* Организация запрещена на территории РФ.