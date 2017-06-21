Отец погибшего в Балашихе мальчика заявил, что алкоголь могли закачать в труп ребенка

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Москва, 21 июня. Отец шестилетнего ребенка, которого насмерть сбила иномарка в Подмосковье, не верит результатам новой экспертизы, подтверждающей наличие алкоголя в крови погибшего.

Мужчина полагает, что специалисты могли перепутать анализы его сына с анализами другого человека. Также он не исключает, что недобросовестные люди могли закачать спиртное в ребенка после его гибели.

«Почему в крови есть (алкоголя. - Прим. ФАН)? У шестилетнего ребенка это все было бы обожжено от алкоголя. Есть вариант, что могли и в труп закачать», — приводит слова отца ребенка New Inform.

Ранее СМИ со ссылкой на информированный источник сообщили, что проведение повторной экспертизы подтвердило наличие алкоголя в крови шестилетнего ребенка, погибшего в ДТП в Балашихе. Для анализа взяли кровь, оставшуюся на сбившей мальчика машине.