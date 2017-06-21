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Политика
Киев пытается захватить Донбасс вместо выполнения «Минска-2» — Грызлов
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Киев пытается захватить Донбасс вместо выполнения «Минска-2» — Грызлов

18:14  21 Июня 2017
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Киев пытается захватить Донбасс вместо выполнения «Минска-2» — Грызлов

Москва, 21 июня. Украинские власти пытаются создать альтернативу минским соглашениям, не желая решать проблему Донбасса дипломатическим путем. Об этом в среду заявил полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов, комментируя призыв президента Украины Петра Порошенко внести законопроект о реинтеграции потерянных территорий.

«Этот законопроект не предусматривает комплексного политического решения проблемы. Вместо политического урегулирования делается упор на военное решение», — отметил он.

Грызлов добавил, что параллельно Киев ищет международной поддержки для оправдания военных действий, чтобы окончательно уйти от выполнения заключенных ранее соглашений.

#грызлов
Геннадий Плющев
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