Ткачев предсказал сроки возвращения турецких помидоров на российский рынок

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Москва, 21 июня. Россия не будет отменять в ближайшие годы эмбарго на поставки томатов из Турции, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

В Минсельхозе РФ прокомментировали возвращение турецких томатов на российский рынок.

«Может быть, когда-нибудь разрешим (ввоз томатов из Турции. — Прим. ФАН), — цитирует ТАСС Ткачева, — но не в ближайшие годы точно».

Ранее, в начале июня, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обратил внимание, что Российская Федерация не может допустить все томаты из Турции на свой рынок. По его словам, безопасность продукции и полноценный контроль качества могут обеспечить лишь единичные компании.