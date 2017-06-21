В НАТО прокомментировали сближение F-16 с самолетом Шойгу

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Брюссель, 21 июня. Истребитель F-16 НАТО лишь идентифицировал борт главы Минобороны Росии Сергея Шойгу и находился на безопасном расстоянии, действуя согласно стандартной схеме, прокомментировали сегодняшний инцидент в Североатлантическом альянсе.

В штаб-квартире военно-политического блока НАТО прокомментировали сближение истребителя F-16 с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики. По словам спикера ТАСС, натовский самолет лишь идентифицировал борт Шойгу и действовать по стандартной схеме. Инцидент произошел сегодня утром, когда один из самолетов эскорта Су-27 «отогнал» от воздушного судна министра самолет НАТО.