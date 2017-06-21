Польша приостановила реверс российского газа из Германии из-за «низкого качества»

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Варшава, 21 июня. Польша приостановила получение российского газа из ФРГ по реверсу трубопровода «Ямал — Европа». Об этом сообщил польский газовый оператор Gaz-System.

В сообщении Gaz-System говорится, что поставка российского голубого топлива приостановлена из-за «плохого качества газа». Топливо якобы не соответствует параметрам, прописанным в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы (IRiESP), передает РИА Новости.

Оператор уточнил, что подразумевается поступающий по реверсу российский газ, прием которого был приостановлен сегодня в шесть часов утра. Пропускная способность временно ограничена до утра пятницы, 23 июня.