Киев и Донецк сравнили боевые потери в Донбассе с начала года

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Киев, 21 июня. С начала 2017 года в Донбассе погибли более 120 украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«С 1 января 2017 года и по сегодняшний день боевые бесповоротные потери сил АТО составили по меньшей мере 121 военнослужащий. Их них 117 это военнослужащие Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

В свою очередь в Министерстве обороны ДНР заявили, что их потери с начала года не превысили 50 человек. Одновременно с этим в Донецке заявили, что Киев занизил свои потери. По данным Минобороны ДНР , потери ВСУ с начала года превысили 200 человек, даже ближе к 300 погибших. При этом около 800-900 украинских военнослужащих получили ранения.